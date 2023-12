Cairo post Torino-Atalanta 3-0: “Radonjic si è fatto male, niente liti con Juric”

Le dichiarazioni del presidente del Torino dopo la vittoria contro l'Atalanta

Redazione Toro News

In seguito al successo del Toro per 3-0 contro l'Atalanta, il presidente granata Urbano Cairo è stato intercettato dia giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Il patron del club granata era molto contento della prestazione della sua squadra e ha poi commentato anche il recente episodio che ha visto coinvolto Radonjic smentendo le voci su una presunta lite con Juric e spigando le cause della sua assenza nella lista dei convocati. Ecco tutte le dichiarazioni di Cairo.

Il Toro può risolvere il problema di montagne russe?"Nelle ultime cinque partite ha fatto dieci punti che sono due di media a partita, quindi potenziali 76 punti. E li ha fatti giocando anche con squadre forti come Atalanta e Bologna. Oggi è il degno risultato dopo il compleanno di ieri, abbiamo festeggiato il Toro. Tre anni e mezzo fa con l'Atalanta abbiamo fatto quella terribile sconfitta. Oggi l'abbiamo riscattata perché l'Atalanta è una grandissima squadra. Il Toro ha giocato bene perché sull'1-0 attaccava e sul 2-0 attaccava. Ho visto una classifica che spiega la loro crescita nel secondo tempo come punti, ero quindi preoccupato. La squadra però non ha mollato e non ha concesso praticamente nulla. Milinkovic-Savic ha fatto due parate importanti. Oggi si sono visti Zapata e tutti gli altri".

Erano sette partite che il Toro non batteva l'Atalanta, può essere uno spartiacque?"Il Toro ti fa vedere che quando è in giornata come oggi c'è davvero. L'Inter è un spartiacque, si perde 3-0 ma dopo 60 minuti alla grande e si è anche fatto male Schuurs che psicologicamente è stato negativo per tutta la squadra. Poi dopo abbiamo vinto a Lecce e col Sassuolo, pareggiato immeritatamente a Monza perché meritavamo i tre punti e poi perso a Bologna anche se quel gol annullato a Vlasic non so se fosse regolare o meno. Poi quando ha segnato il Bologna hanno avuto l'aggressività che abbiamo avuto noi oggi. La vittoria di oggi mi ricorda il 4-0 con la Fiorentina. Se tutti ci credono si può fare un grande campionato. La prossima è col Frosinone che sta facendo un grande campionato e ha solo un punto in meno di noi. Poi avremo Empoli e Udinese, da qui a Natale dobbiamo fare un grande percorso. È una squadra che può fare bene, abbiamo un grande mister".

Un pensiero su Zapata?"Lo avrei voluto prendere già molti anni fa ma poi è andato all'Atalanta. C'è stata la possibilità e siamo felici di averlo qui perché è un grande giocatore e le lacrime dopo la partita fanno capire la sua voglia e l'anima da persona straordinaria. Sto vedendo un Vlasic positivo, gli ho fatto i complimenti perché lo sto vedendo bene col Monza e col Bologna prima di oggi. Bellanova strepitoso, ha fatto cose incredibili. Buongiorno anche molto bene".

Questo è il Toro che lei ha costruito?"Sì con Vagnati e il mister che ha voluto fortemente Ilic e Zapata. Questo è il Toro che abbiamo voluto noi tre e che oggi ha dato quei risultati che ci aspettiamo. Domenica sarà una partita difficile, però questo Toro quando vuole fa bene".

Ha un messaggio per Radonjic?"È una gran palla che avesse litigato con Juric, sono arrabbiato con chi ha detto quelle cose. Ha fatto l'allenamento, si è fatto male al flessore e non poteva giocare. Non è vero che adesso ci sono frizioni, è stato male fisicamente come Pellegri. Hanno avuto entrambi problemi nella rifinitura, è inutile portare in panchina giocatori che non puoi usare. Non c'è nulla di vero, Radonjic si è fatto male e non ha litigato con nessuno".

