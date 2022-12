Cairo: “Rammarico? Il conto dei derby. In due stagioni persi 60 milioni”

Nel giorno del 116esimo compleanno del Torino, all'interno della Rinascente in via Lagrange, il patron granata Urbano Cairo ha organizzato una festa in cui erano presenti tifosi, appassionati, amici del club, gli sponsor, i calciatori, i dirigenti, preparatori, medici e tecnici. "Spero di poter dare a tutti i tifosi del Toro sempre maggiori soddisfazioni e di poter fare sempre di più" sono le parole dette proprio da Cairo riportate tra le pagine della Gazzetta dello Sport. Tra i giocatori presenti Buongiorno, Pellegri, Ricci, Linetty, Gemello, Sanabria e Fiorenza, insieme a tutta la dirigenza granata. "È stata una serata molto bella, e ringrazio Rinascente che ci ha ospitato con la presenza di tantissimi tifosi. Una bellissima festa. Torino è stata e rimarrà granata - ha aggiunto Cairo -. Il legame con la città è fondamentale. I torinesi sono molto tifosi del Toro, ci sostengono sempre e in tutte le occasioni".

Cairo: "C’è tanta voglia di fare bene alla ripresa"

Giovedì 8 dicembre la squadra partirà per la Spagna a San Pedro Del Pinatar per preparare al meglio la seconda parte di stagione. In merito a questo Cairo ha spiegato: "C’è tanta voglia di fare bene alla ripresa. In questa prima parte della stagione, il Toro ha fatto vedere delle buonissime cose: potevamo avere qualche punto in più, alle volte siamo stati rimontati negli ultimi minuti". Non è mancato un pensiero verso Ivan Juric: "Juric mi piace da morire, ha un bel caratterino però è bravo bravo: mi ricorda tantissimo quel tremendismo granata che incarnava Gustavo Giagnoni. Se fossimo nel 2017, quando eravamo reduci da 5 stagioni belle, in estate avrei fatto di più per lui. Ma devo dire che lui è stato bravo a rilanciare molti giocatori, penso a Rodriguez, Djidji e Linetty. E a valorizzare i tanti giovani che Vagnati è stato abile a scovare andando in giro per il mondo".