Cairo: “Rinnovo Belotti? Non vedo grandi possibilità”. Su Pobega…

Le parole del Patron granata ai margini della presentazione di "Adrenalina", il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic

A margine della presentazione di "Adrenalina", il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic scritto con Luigi Garlando per Cairo Editore, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro prossimo del proprio club, in particolare sul calciomercato. Per quel che concerne Belotti, Cairo ha risposto ad una domanda relativa al rinnovo del contratto: "Ora si sta curando, per adesso va bene così. Non vedo grandi possibilità di rinnovo. Però poi vediamo…”. Su di un possibile scambio Pobega-Bremer con il Milan, un'ipotesi di mercato ventilata negli scorsi giorni, il Presidente ha invece così affermato: "Voci di Bremer al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Per adesso non pensiamo a cedere Bremer. Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento”.