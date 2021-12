Torino, Cairo editore del libro di Ibrahimovic: “Onorato di averlo pubblicato”

Il commento social del presidente del Torino in occasione della presentazione di "Adrenalina" a Milano

Alla Triennale di Milano, Zlatan Ibrahimovic ha presentato il suo nuovo libro, "Adrenalina", scritto con Luigi Garlando per Cairo Editore. E proprio il presidente granata ha partecipato all'evento milanese, dichiarandosi onorato di aver pubblicato il volume. Questo il commento di Cairo su Instagram, corredato da foto insieme all'attaccante rossonero: "Adrenalina" è un bellissimo romanzo della vita di Zlatan Ibrahimovic. Un Uomo che piace alla gente perché, in un momento particolare come questo, trasmette forza , voglia di vincere e onestà ! Per me è un onore averlo pubblicato!".

EVENTO - Durante l'evento, seguito in diretta da La Gazzetta dello Sport, il presidente granata ha commentato ulteriormente: "Si tratta di un libro speciale, che mostra anche quello che ha fatto prima di diventare un campione del calcio. Anche dal film Zlatan, che ho guardato di recente, si vede quante prove, quanti ostacoli ha dovuto superare. È una vita bellissima la sua, in cui è riuscito a canalizzare tutte le energie per ottenere risultati, partendo da livelli molto bassi". E c'è anche stato spazio per un piccolo siparietto con l'attaccante del Milan: "Mi rivedo molto in te, sento uno speciale trasporto. Non ti chiedo di venire al Torino, almeno non subito, magari tra un anno... La verità è che Zlatan piace a tutti, alle donne, agli uomini, ai bambini, ai milanisti ma anche ai non milanisti. La gente capisce che è un uomo vero. È diventato qualcosa di più di un calciatore, qualcosa di unico"