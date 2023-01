Cairo su Instagram: “I tifosi del Torino mi vogliono bene”

Urbano Cairo condivide sul proprio profilo Instagram delle parole come augurio di buon anno, ma non mancano i botta e risposta. Il Presidente del Torino ha rinnovato gli auguri per l'anno nuovo pubblicando una parte di un antico testo cinese di prosa (tradotta), la cui composizione risale a un periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C., come anche da lui stesso specificato sotto al post. Un invito a leggerle, comprenderle e farne buon uso.

Ma sotto questo messaggio condiviso da Cairo, non mancano i commenti di alcuni tifosi che, riprendendo il senso delle parole che si possono leggere nel post condiviso dal Presidente, colgono l'occasione per lanciare una frecciatina: "Un vero presidente non si fa odiare dai propri tifosi e non ne fa scappare un'altra metà", scrive un tifoso. Ma la risposta di Urbano Cairo non si fa attendere. E replica: "I tifosi mi vogliono bene e me lo dimostrano in molte occasioni".