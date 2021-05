Cairo sui social: “Non era l’obiettivo di inizio stagione, ma salvezza raggiunta!”

Il presidente granata ha postato sul proprio profilo Instagram una foto dei festeggiamenti dopo aver guadagnato la salvezza

Il presidente del Torino Urbano Cairo sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post in cui festeggia con la sua squadra al termine della sfida di martedì sera terminata 0-0 con la Lazio allo stadio Olimpico di Roma che ha permesso al Torino di centrare la salvezza matematica. "Salvezza raggiunta!!" scrive soddisfatto il patron granata e poi aggiunge: "Non era l'obiettivo di inizio stagione ma vista come si era messa l’annata ci ha dato grande gioia averla raggiunta !! SFT".