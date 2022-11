Cairo vuole blindare Juric: pronto un rinnovo con innalzamento dell’ingaggio

Il rinnovo biennale di Davide Vagnati non è stato l'ultimo passaggio dell'agenda del presidente Urbano Cairo . Il numero uno granata sta infatti lavorando per prolungare il contratto di Ivan Juric . Il tecnico croato non è in scadenza, lo andrà nel giugno 2024, ma l'obiettivo presidenziale è quello di blindare l'allenatore. Prolungando oggi il contratto, Cairo vuole scongiurare un possibile saluto anticipato di Juric nel caso in cui nella prossima primavera sopraggiungano delle offerte allettanti. Come ha lasciato intendere negli scorsi giorni, Cairo non vuole assolutamente perdere Juric. "Con Juric c’è un bel rapporto - ha sottolineato il presidente granata durante una recente intervista al Festival dello Sport di Trento -. E’ un rapporto molto vero, di grande franchezza, a volte anche con delle punte. Ma lo stimo molto e credo che anche lui stimi me. Quindi sono molto legato anche a lui” ( LEGGI QUI ).

Un innalzamento dell'ingaggio nell'ordine dei 200-300mila euro

Il Torino del futuro nella testa di Cairo prevede dietro la scrivania Vagnati e in panchina Juric. Sistemato il tassello del direttore sportivo, ora si deve pensare al tecnico. Proprio per questo Cairo è intenzionato a mettere sul piatto un adeguamento del contratto. Al momento Juric percepisce un ingaggio di circa 2 milioni di euro all'anno. Questa è la sua seconda stagione in granata e ne avrà un'altra a disposizione secondo il contratto sottoscritto nell'estate 2021. Cairo è pronto a rimodulare il contratto insieme a Juric. L'innalzamento dell'ingaggio sarebbe nell'ordine dei 200-300mila euro all'anno e quindi il nuovo contratto sarebbe di circa 2,2/2,3 milioni di euro. L'operazione, come accennato, sarebbe funzionale perché darebbe al Torino delle garanzie in più in vista del prossimo futuro. Considerato il rendimento di Juric dapprima all'Hellas Verona e poi al Torino, non sono da escludere delle offerte per il tecnico nei prossimi mesi e senza un contratto a lungo termine con il Torino Juric potrebbe essere più disposto ad accettare e a sposare un altro progetto. Ecco perché Cairo sta cercando di accelerare i tempi per sistemare un altro tassello nello scacchiere granata.