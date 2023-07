Calciomercato, il punto: il West Ham pensa a Schuurs, il Toro su Becao

Perr Schuurs viene da una stagione di livello altissimo che non è passata inosservata neanche Oltremanica: su di lui sembra ci sia un interesse del West Ham di Nikola Vlasic. Il club granata valuta l'olandese non meno di 30-35 milioni. E non è detto che nella trattativa non possa rientrare anche il trequartista croato. I londinesi non scendono sotto la richiesta di 15 milioni e sembra che si sia arrivati ad un punto di stallo per l'ex Everton.