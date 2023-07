Calciomercato Torino: Como interessato a Verdi

Il Como di Moreno Longo vuole alzare il proprio livello in vista della prossima stagione e proprio per questo motivo, secondo Gianluca Di Marzio, sembra aver messo nel mirino Simone Verdi. Il fantasista negli ultimi due anni ha giocato nella Salernitana e poi nell'Hellas Verona, conquistando due salvezze consecutive. Il Como vuole cambiare volto e desidera piazzarsi in zona play-off per sognare una promozione in A. Il giocatore ritroverebbe nella squadra lombarda oltre al suo ex-allenatore Moreno Longo anche un vecchio compagno di squadra: Daniele Baselli. L'operazione non sarà semplice visto che anche qualche squadra di A ha puntato gli occhi su Verdi, ma i contatti sono ancora in corso e nei prossimi giorni potrebbe smuoversi qualcosa.