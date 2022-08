Calciomercato Torino, con chi completereste la trequarti?

Siamo ormai giunti alle ultime battute della sessione estiva di calciomercato. Il Torino sta cercando di sistemare la propria rosa tra cessioni (sono al momento la priorità) e acquisti. Sulla trequarti manca ancora un profilo per completare il reparto. Sono già arrivati ad agosto Miranchuk e Vlasic, oltre a Radonjic, approdato a inizio luglio. I tre si vanno ad affiancare a Seck. In queste ore tanti nomi sono accostati al Torino: da Musa Barrow del Bologna a Dennis Praet del Leicester (per lui sarebbe un ritorno dopo l'esperienza dello scorso campionato in granata). Aperta anche la pista di Armand Laurienté. Come ogni settimana, vi proponiamo il nostro sondaggio per comprendere quelle che sono le preferenze dei lettori di Toro News. Oltre alle tre opzioni appena menzionate, c'è anche la voce "altri": se ritenete infatti Praet, Barrow e Laurienté non adeguati per il completamento del reparto granata, indicate nei commenti su chi puntereste. Si può esprimere un solo voto.