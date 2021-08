Calciomercato Torino, da Karamoko a Vianni: ecco i giovani fuori rosa che cercano squadra

Michel Adopo oggi è stato ceduto alla Viterbese: è solo il primo di alcuni giovani granata che saranno ceduti in questa sessione di mercato

Il Torino muove il mercato in uscita con un’operazione minore ma comunque utile, la cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Michel Adopo alla Viterbese . Il centrocampista francese (2 presenze in Serie A per lui) faceva parte di un gruppetto di giovani giocatori di proprietà del Torino che non rientrano nei piani né della Primavera né della prima squadra.

Tra questi rientra ancora Ibrahim Karamoko, centrocampista francese classe 2001 che ha iniziato il ritiro con la squadra di Juric per poi abbandonare il gruppo non avendo convinto Juric. Una bocciatura piuttosto pesante, e ora servirà trovare al ragazzo una sistemazione. Al momento non ci sono trattative concrete. Altro 2001 ex Primavera è Samuele Vianni, attaccante che deve trovare squadra. Su di lui Teramo, Renate e Imolese. Sotto contratto ci sono pure Krisztofer Horvath e Altin Kryeziu, due ex calciatori della Spal che Davide Vagnati prese per la Primavera un anno fa. Per motivi diversi entrambi non hanno pienamente convinto e ora sono finiti sul mercato. Infine, va menzionato il difensore centrale del 2002 Raffaele Spina, uno dei protagonisti della salvezza della Primavera con Federico Coppitelli. Anche lui è sotto contratto e sta cercando una sistemazione.