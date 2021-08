UFFICIALE – Michel Adopo in prestito alla Viterbese

Già nei giorni scorsi il classe 2000 si era aggregato al gruppo di Dal Canto a Canepina, sede del ritiro pre-campionato dei laziali

Come già anticipato da Toro News nei giorni scorsi, Michel Adopo la prossima stagione giocherà ancora con la maglia della Viterbese. Il centrocampista classe 2000 infatti è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Torino proprio alla squadra militante in Serie C con cui Adopo aveva già giocato nella seconda parte della scorsa stagione. Il club granata avrà la inoltre l'opzione del controriscatto.