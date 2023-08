Calciomercato Torino, fatta per Ilkhan al Basaksehir in prestito secco

Il calciomercato in uscita del Torino si muove e, dopo i rumors degli scorsi giorni, la dirigenza granata ha trovato la soluzione ideale per Ilkhan, che passerà la prossima stagione al Basaksehir. La società di Urbano Cairo e il club turco si sono accordati per riportare il centrocampista in patria dove potrà giocare con continuità e proseguire il suo processo di maturazione. In Turchia il ragazzo è molto stimato ed è considerato una della promesse del calcio locale. Al Toro è chiuso da Ilic, Ricci, Linetty e Tameze e, dopo il prestito alla Sampdoria che ha fruttato poche presenze, potrà rilanciarsi e mostrare il suo valore. Il club granata non vuole perdere il controllo del giocatore, visto anche l'investimento effettuato per lui, e ha trovato nel prestito secco la soluzione ideale per la sua crescita.