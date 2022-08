Calciomercato Torino, gli innesti attesi da Juric: non uno, ma due difensori

Juric ha affrontato anche l'attuale situazione della squadra sul piano del mercato: dove occorre intervenire o meno

Redazione Toro News

Cosa manca al Torino sul mercato e quanti innesti aspettarsi da oggi alla chiusura della sessione estiva di trasferimenti? Dalla conferenza stampa pre-Monza di Juric si possono trarre alcuni indizi, il tecnico ha affrontato anche l’argomento relativo a dove occorre intervenire o meno.

Juric sul mercato del Torino: "è il copione dell'anno scorso"

L’allenatore del Torino si è detto insoddisfatto anzitutto del numero di difensori attualmente in rosa. Ha confermato di avere escluso Izzo per scelta tecnica e ha evidenziato che per Monza ci saranno difficoltà amplificate dalla squalifica di Buongiorno e dall’infortunio di Zima: salvo sorprese sarà costretto a schierare Michel Adopo come difensore centrale. La difesa, dunque, è assolutamente il primo reparto su cui si dovrà intervenire. Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa di oggi, Ivan Juric, infatti, si aspetta ben due difensori da questo mercato in corso, non uno: "Mi aspetto un sostituto di Bremer e spero di sostituire Izzo". Juric ovviamente non ha fatto nomi, ma dalle sue parole si evince che la trattativa per portare Isak Hien (Djurgardens) al Torino, che è alle battute finali come ha ammesso il direttore sportivo della società svedese, non è l’unica che il Torino sta portando avanti: altri nomi seguiti concretamente sono Schuurs (Ajax), Denayer (svincolato), Solet (Red Bull Salisburgo), Faes (Stade Reims). In porta, invece, Juric ha fatto capire che si andrà avanti con Berisha e Vanja, confermando - o almeno non smentendo - le parole di Vagnati di qualche giorno fa in merito.

Juric attende altri innesti: ecco dove occorre intervenire

Per quanto riguarda gli altri reparti? “A centrocampo manca qualcosa, non abbiamo i sostituti di Pobega e di Mandragora”, ha affermato Juric. Emirhan Ilkhan, di cui Juric ha parlato in chiave trequarti, non basta: in questo mercato ci si attende almeno una alternativa a Ricci e Lukic, considerando che Segre è in rotta verso Palermo e che per Linetty Juric non stravede, come si è capito nella scorsa stagione. “Sulle fasce, invece, siamo a posto così”, ha detto Juric: Singo, Vojvoda, Aina e Lazaro, con in più Bayeye, saranno gli interpreti delle corsie.

E per la trequarti e l’attacco? “Vedremo se in altri ruoli ci sarà l’occasione di andare a migliorarci anche se siamo a posto numericamente”, ha detto Ivan Juric. Anzitutto è da chiarire la circostanza della trequarti, messa in dubbio dall'attuale situazione di Demba Seck: "Non sarà convocato, ha idee un po' diverse - spiega Juric - . Secondo me non è chiaro con se stesso, in questo momento ha dubbi sul futuro per cui starà fuori". Il tecnico si è detto soddisfattissimo degli arrivi di Miranchuk, Vlasic e Radonjic, ma se il senegalese non rientrasse nei ranghi forse si può pensare a un altro rinforzo. Anche in avanti non sono esclusi altri innesti. Sanabria e Pellegri sono le sue prime punte a disposizione, Zaza è fuori dai piani, e il fatto che il Torino nei giorni scorsi abbia esternato interesse per un giocatore come Shomurodov fa pensare che qualche sorpresa non sia da escludere.