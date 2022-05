Calciomercato Torino: gli interrogativi dopo il mancato riscatto di Brekalo

Il Torino dopo l'addio annunciato di Josip Brekalo è obbligato a cambiare le proprie strategie sul mercato per la prossima stagione

Roberto Ugliono

Un fulmine a ciel sereno. Il Torino dopo l'addio annunciato di Josip Brekalo è obbligato a cambiare le proprie strategie sul mercato per la prossima stagione. Vagnati ha raccontato i retroscena della situazione, con il giocatore che ha dichiarato di non voler far parte della rosa granata per la prossima stagione. Dal canto suo, il Toro aveva tutto l'interesse di investire nel ragazzo croato riscattandolo dal Wolfsburg e ora si ritrova a dover cambiare completamente le proprie strategie. Sulla trequarti Brekalo era stato il giocatore più continuo della stagione sia per rendimento sia per presenze in campo e il cambio di programma apre a tanti interrogativi da sciogliere.

CHI RISCATTARE? - La mancata permanenza del croato delinea uno scenario in cui la trequarti a disposizione di Juric potrebbe cambiare radicalmente volto tra questa stagione e la prossima. Come noto, la prima decisione dovrà riguardare i riscatti di Praet e Pjaca. Il primo ha dimostrato di non dare garanzie dal punto di vista fisico, anche lui è stato fermo più volte, ma allo stesso tempo in campo si è rivelato molto più importante di Pjaca. I granata, infatti, vorrebbero tenere l'ex Sampdoria e hanno intavolato una trattativa con il Leicester per rinnovare il prestito, inserendo un obbligo di riscatto. Per quanto riguarda l'altro croato, al momento l'ipotesi più probabile è che non venga esercitato il diritto di riscatto fissato a cinque milioni e che dunque Pjaca torni alla Juventus. Anche se il mancato riscatto di Brekalo potrebbe anche far cambiare l'orientamento. Questo perchè, di fatto, l'unico trequartista di proprietà del Torino ad oggi è Demba Seck, al netto dei canterani Simone Edera e Vincenzo Millico, che faranno parte della rosa in estate ma che in pochi si aspettano poter far parte della rosa nel 2022/2023.

COME INVESTIRE? - Altra domanda interessante è: come utilizzare le risorse (undici milioni) che il patron Cairo aveva stabilito di destinare al riscatto di Brekalo? Non è detto che i soldi che il Torino avrebbe investito sul riscatto di Brekalo, possano essere utilizzati per comprare a titolo definitivo uno dei giocatori quest'anno in prestito sulla trequarti. Dopo aver perso un elemento importante come Brekalo, i granata devono capire come investire al meglio quei soldi. In diversi ruoli il Torino necessita di rinforzi: servirà un sostituto di Bremer se il brasiliano partisse, un portiere, un sostituto di Belotti se il Gallo non rinnovasse. Mentre sulla trequarti, senza Brekalo, potrebbe arrivare un altro giocatore in prestito con diritto di riscatto. Insomma, ci sono scelte strategiche importanti da prendere per Vagnati e soci: sarà interessante vedere come si muoverà il Torino.