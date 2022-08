Calciomercato Torino, Izzo pedina di scambio? Il difensore ha diverse richieste

Ai granata piacciono Makengo dell'Udinese e Barrow del Bologna, entrambi i club sono interessati al difensore campano in uscita

Irene Nicola

Spinto fuori rosa da Ivan Juric un po' a sorpresa al termine del ritiro estivo, Armando Izzo è chiaramente escluso dal progetto tecnico granata. Ma se per il Torino non fa più parte dei piani, resta un difensore di provata esperienza nella massima categoria, che ha dimostrato di essere un ottimo specialista del suo ruolo. Per questo su di lui hanno acceso i fari diverse società di Serie A, soprattutto tra quelle che giocano con la difesa a tre. Diversi sono gli interessamenti per il difensore napoletano, che ha appena cambiato agente, passando nella scuderia di Vincenzo Pisacane.

Izzo piace a in Serie A: Udinese, Salernitana, Bologna e non solo

Al Torino sono arrivate diverse proposte per Izzo. L'Udinese è quella più insistente nelle ultime ore di mercato, ma anche la Salernitana di Nicola (che lo ha allenato e apprezzato al Torino) è interessata e non solo: Armando piace anche a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Tutte squadre che giocano con la retroguardia a tre e che potrebbero offrirgli una maglia come braccetto di destra titolare. Interessamenti che per il Torino potrebbero rappresentare una possibilità anche in ottica entrate, qualora si pensasse di approfittare della situazione utilizzando Izzo come possibile pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori che interessano.

Torino, Izzo per arrivare a Barrow o Makengo?

Ipotesi che potrebbe profilarsi nel caso dell'Udinese, visto che ai granata piace il profilo di Jean-Victor Makengo, centrocampista dell'Udinese classe 1998, possibile contropartita del centrale napoletano. Nel Bologna, invece, c'è quel Musa Barrow che piace da tempo a Juric: il suo agente ha confermato apertamente l'interesse del Torino. L'incastro non è facile, la valutazione del Torino non può essere alta (essendo palesemente escluso dai piani) ma nemmeno può essere regalato un calciatore che ha ancora due anni di contratto. E, ovviamente, deve essere il calciatore il primo ad essere convinto della sua nuova sistemazione. Ma non è escluso che in questi ultimi giorni di mercato possa nascere un interessante intreccio di mercato con Izzo che può essere utile come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di alcuni obiettivi di mercato.