Calciomercato Torino, nella lista di portieri c’è anche Berisha

Il nome del portiere della Spal si aggiunge a quelli di Mirante e Montipò

C’è anche Etrit Berisha, 32enne portiere della Spal, nella lista dei portieri che il Torino sta valutando per affiancare un elemento di esperienza a Vanja Milinkovic-Savic, come riportato da Sky Sport. Il club granata è orientato a puntare sull'estremo difensore serbo, che recentemente ha rinnovato sino al 2024, e su un portiere low-cost con un trascorso in Serie A che possa farlo ritenere affidabile in caso di necessità (Sirigu al momento è sul mercato). Risponde a questo identikit anche Berisha, estremo difensore ben conosciuto dall’uomo-mercato granata Davide Vagnati, che lo prese nel 2019 per la Spal in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Ferrara in quella stagione è retrocesso, ma il portiere albanese è rimasto anche in Serie B. La squadra però ha mancato la promozione e ora Berisha ha chiesto la cessione perché vuol tornare in Serie A: il suo contratto scade nel 2022 e la società spallina ha estremo bisogno di fare cassa e di liberarsi del suo ingaggio, quindi l’affare appare pienamente fattibile. Non solo Mirante e Montipò, il Torino pensa anche a Berisha per la porta e sviluppi sono possibili nelle prossime ore.