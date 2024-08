Calciomercato Torino: Passador vicino alla Pro Vercelli

Si profila all'orizzonte un saluto in casa granata. Pietro Passador, portiere classe 2003, è pronto a salutare il Torino, ma non il Piemonte. L'estremo difensore è infatti molto vicino a vestire la maglia della Pro Vercelli, squadra che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Nella passata stagione Passador era stato prestato al Rimini. Tuttavia il giocatore non ha trovato spazio nella squadra biancorossa, tanto da ritornare all'ovile ed essere poi impiegato in Primavera.