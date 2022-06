Calciomercato Torino, Pellegri: trattativa col Monaco ancora in corso

E' ancora da decidere il futuro di Pietro Pellegri . L'attaccante italiano classe 2001 è arrivato a Torino nella sessione di mercato invernale in prestito dal Monaco, dopo aver giocato nella prima parte al Milan di Pioli. Con la maglia granata l'ex Genoa ha collezionato 9 presenze e segnato una rete (con la Lazio che ha permesso ai granata di ottenere un punto in trasferta allo stadio Olimpico di Roma). A tenere banco ora è il discorso legato al suo futuro: il Torino vorrebbe riscattarlo ma a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite con il club francese lo scorso gennaio ( QUI i dettagli ).

NAZIONALE - Il gol con la Nazionale Under 21 che ha messo a segno nella vittoria per 3-0 arrivata con il Lussemburgo nel match valido per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2023 ha dimostrato l'ottimo stato di forma dell'attaccante che in questa seconda parte di stagione ha vestito la maglia del Torino. Pellegri ha convinto Ivan Juric e per la prossima stagione il club granata sta provando a trattenere l'attaccante di proprietà del Monaco.