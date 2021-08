Calciomercato Torino, Pobega in sede per le firme: la foto

Il centrocampista rossonero nella sede granata per la firma del contratto, domani le visite mediche

Tommaso Pobega è arrivato a Torino. Il centrocampista 22enne ha lasciato Milano nel tardo pomeriggio per partire in direzione Piemonte. Una volta arrivato in città, ha raggiunto la sede della società granata in via Arcivescovado, dove ha firmato il contratto che lo legherà al Toro per una stagione. Domani sono previste le visite mediche di rito. La società granata ha corso per far arrivare il giocatore a Torino in tempo per poterlo aggregare al gruppo di Ivan Juric per la trasferta di Firenze.