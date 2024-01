Calciomercato Torino, Seck niente Cremonese. Può finire in Turchia

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, Demba Seck dovrebbe lasciare il Torino non per la Cremonese, ma dovrebbe andare a giocare al Rizespor in Turchia. L'accordo coi grigiorossi sembrerebbe che fosse stato trovato, ma alla fine le parti ci avrebbero ripensato. Perciò l'esterno dovrebbe quindi giocare in Turchia al Rizespor, squadra al quinto posto della massima categoria nazionale.