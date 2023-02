Carnesecchi ha già fatto bene col Torino: Vanja sfida un collega promettente

Vanja si sta affermando in questa stagione: ha trovato una costanza che non aveva mai avuto in passato. Terza annata alla Cremonese per Carnesecchi

Andrea Calderoni

Vanja Milinkovic-Savic contro Marco Carnesecchi: il monday night dello stadio "Olimpico-Grande Torino" avrà questa sfida nella sfida. Tre anni di differenza tra i due (il serbo è un classe 1997, il portiere della Cremonese è un 2000) e due stagioni importanti con le rispettive squadre. Milinkovic-Savic sta vivendo forse la miglior stagione in carriera, considerando che ha blindato il posto da titolare sia col Torino che con la Serbia. Non sarà ancora, e forse non lo sarà mai, un portiere in grado di convincere tutta la critica all'unanimità ma sta sfruttando la ghiotta e non scontata occasione che il Torino gli ha riservato. Se nella passata stagione a gennaio aveva perso il posto a causa di alcuni errori eclatanti, invece in questa ha soppiantato la concorrenza di Berisha e ha confermato quei miglioramenti che erano stati annunciati da Juric a inizio stagione.

Carnesecchi e il rigore parato a Mandragora il 15 agosto 2021 — Di fronte ci sarà uno dei portieri più interessanti del panorama italiano, uno munito di tanto talento tra i pali e nella gestione dell'area di rigore. Insomma, la storia di Carnesecchi è differente rispetto a quella di Milinkovic-Savic, dotato di fisico statuario ma carente, almeno inizialmente, della tecnica necessaria per affermarsi sul panorama calcistico italiano. Carnesecchi è in prestito dall'Atalanta ed è alla sua terza stagione allo "Zini". Ormai a Cremona è da considerarsi a tutti gli effetti una certezza. Nella passata stagione ha ottenuto da protagonista una roboante promozione e in questa annata, nonostante i tanti gol subiti dalla squadra, si sta mettendo in evidenza. Tra l'altro, il Torino si ricorda bene di Carnesecchi. Bisogna risalire agli albori della scorsa stagione e bisogna tornare all'esordio ufficiale di Ivan Juric sulla panchina granata. Era il 15 agosto 2021 e si disputò sotto la Mole la gara tra Torino e Cremonese valida per il primo turno di Coppa Italia. I granata vinsero ai calci di rigore dopo tante difficoltà nel corso della gara. A portare la Cremonese ai rigori ci pensò proprio Carnesecchi che al 116' parò un penalty a Mandragora. Torino, quindi, evoca dolci ricordi a Carnesecchi, uno degli attesi protagonisti lunedì sera nella sfida nella sfida con Milinkovic-Savic.