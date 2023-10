Caro mister, ora cambia per non affogare

Chi ha un cuore non può non provare empatia per Ivan Juric. Si percepisce chiaramente il suo dispiacere, che è quello di chi sta mettendo tutto sé stesso in una sfida che sente quasi persa. Sarà anche vero che ha un lauto stipendio in grado di consolarlo abbondantemente, ma il suo disagio è sincero ed è quello di chi, forse per la prima volta, si sta confrontando con i suoi limiti. Quello di chi ha avuto sostanzialmente le chiavi in mano (ricevendo pieni poteri in modo eccessivo) per la costruzione di un progetto tecnico che sta vacillando fortemente.

Non è facile reagire quando ti rendi conto che tutto quello su cui hai lavorato per mesi è quasi del tutto sbagliato. Duole molto constatare che le scelte tecniche fatte - dalla conferma con rinnovo dell’improponibile Milinkovic-Savic al prolungamento dell’inutilizzabile Djidji, passando per i milioni investiti per chi gioca “sulle uova” come Ilic o per un grande equivoco come Vlasic, per non parlare delle fiches puntate su Seck, un ragazzo ad oggi evidentemente inadeguato al palcoscenico della Serie A - sono state quasi tutte errate. Il problema è che ora c’è in ballo il futuro del Toro.