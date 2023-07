Celesia, che saluto al Toro: “Ti amo come un figlio ama il padre”

Celesia esprime tutto il suo amore: "Per me Torino è veramente una Seconda Pelle..."

Celesia, dopo la fine del contratto col Torino non serba rancore verso il club che lo ha cresciuto e, anzi, lo ha salutato con un post su Instagram nel quale ha espresso tutto il suo amore per il Toro. Queste le parole del giovane difensore: "Ho imparato che in ogni viaggio ciò che conta di più, non è la meta, ma il Percorso. E questo Percorso è stato molto lungo, sono cresciuto letteralmente con te e se sono l’uomo che sono lo devo a te Toro. Ti devo ringraziare perché pochi fortunati sanno cosa vuol dire intraprendere questo tipo di Viaggio con te, non posso dire di tenere tutto questo dentro il cuore, almeno non solamente, per me Torino è veramente una Seconda Pelle. Quando ti ringrazio Toro, ringrazio tutte le centinaia di Persone che hanno fatto parte di questo viaggio, che mi hanno permesso di essere chi sono e mi hanno indicato, anche nel loro piccolo, la strada. Perché tu Toro hai sempre voluto il mio bene e forse proprio per questo, come in tutte le storie d’Amore, volersi bene vuol dire anche lasciarsi andare. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una Famiglia così Grande. Arrivederci Toro, ti amo come un figlio ama il padre".