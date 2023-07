Chi è Haveri? Il rinforzo per le fasce del Torino a cui potrebbe servire tempo

Salto dalla C alla A impegnativo: Haveri dovrà darsi da fare

Juric dovrà lavorare parecchio con questo ragazzo per comprendere se sarà già pronto per disputare un campionato di Serie A. Il doppio salto dalla Serie C alla A è impegnativo e non è scontato riuscire ad ambientarsi, come già successo suo malgrado a Brian Bayeye nell'ultimo anno. Il Toro al momento ha in pugno il cartellino di Haveri e una volta sistemate le ultime formalità potrà essere annunciato come un nuovo calciatore granata. Il ritiro di Pinzolo sarà un banco di prova fondamentale per l'esterno classe 2001 che dispone di buone qualità ma dovrà darsi molto da fare per convincere Juric. Le potenzialità ci sono, come testimoniato dalla convocazione nella Nazionale maggiore albanese per l'amichevole contro l'Estonia nel giugno 2022 (senza però esordire), tuttavia per dimostrarsi pronto per il Torino potrebbe volerci il giusto tempo per permettergli di crescere e per prendere le misure con il calcio di Juric.