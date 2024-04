Chi è Mick Wallace, l’eurodeputato irlandese ultrà del Torino

«Juve m***a, forza Toro!» Così si è espresso Mick Wallace nel corso della plenaria del Parlamento europeo questa mattina. L'eurodeputato irlandese ha concluso il suo intervento con indosso la maglietta ufficiale dei granata proprio in vista del derby contro la Juventus, in programma questo sabato alle 18:00. Ma come mai l'irlandese è un fan sfegatato dei granata? Lui stesso in un'intervista a Tuttosport spiegò: "Mia sorella Mary nel 1985 si è trasferita a San Mauro Torinese per motivi di lavoro. Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia". Dunque ormai Wallace è diventato un fedelissimo granata e dagli ultimi anni a questa parte torna ciclicamente al Parlamento europeo con indosso la casacca granata. Nel marzo del 2021 ad esempio aveva celebrato in aula il successo in rimonta del Toro sul Sassuolo: "Noi irlandesi siamo sempre dalla parte degli sfavoriti e il fatto che i granata abbiano vinto proprio oggi, nel giorno di San Patrizio, mi rende felice". E per chiunque lo critichi ha sempre la risposta pronta: "Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentanti della gente comune: per questo ruolo non vedo come un abito possa essere più indicato di un altro. Ho indossato più volte la casacca granata in segno di rispetto per gli straordinari tifosi del Toro, di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio odierno".