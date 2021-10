Cile-Paraguay 2-0: per Sanabria 30 minuti e un’occasione sprecata

L'attaccante granata e i suoi compagni cadono fuori casa: la top4 più lontana

Un'altra partita tra Nazionali nella notte, ancora tra sudamericane. Questa volta è stato il turno di Cile-Paraguay, una partita frizzante che non ha lasciato annoiati gli spettatori. Nel match è accaduto di tutto, e alla fine la vittoria è andata al Cile di Alexis Sanchez, autore dell'assist del definitivo 2-0. Ne esce sconfitto quindi Tonny Sanabria insieme ai suoi compagni: il Paraguay resta inchiodato a 12 punti perdendo un punto dalla Colombia che lo precede a quota 16 al quinto posto, valido per il playoff. Il Cile ha risolto la partita in quattro minuti, passando in vantaggio al 68' con Brereton e chiudendo di fatto i conti al 72' con Isla (vecchia conoscenza della Serie A). Al 74' la squadra cilena è rimasta in 10 uomini per la doppia ammonizione di Aranguiz, ma non è stato sufficiente per Sanabria e la sua Selezione: il Paraguay non è riuscito a segnare e all'89º minuto Alderete ha lasciato i paraguaiani in 10, riportando la parità numerica.