Cile-Venezuela 3-0: altro ko pesante per i Vinotinto, non bene Rincon

Rincon termina la pausa per le Nazionali con un'altra sconfitta

Gualtiero Lasala

Così come per Sanabria (QUI i dettagli), termina molto male l'ultima partita con le Nazionali di Tomas Rincon, che con il suo Venezuela subisce un pesante K.O. per 3-0 contro il Cile nelle Eliminatorias sudamericane per Qatar 2022. Con quest'altra gara persa, i Vinotinto sono sempre più relegati all'ultimo posto con ben quattro punti di distacco dalla penultima, con le chance di riuscire a rimontare in classifica vicine allo zero. La gente del Venezuela sperava in una rinascita della squadra dopo la bella vittoria contro l'Ecuador della scorsa giornata, ma è arrivato un altro ko pesante che conferma come il Venezuela sia al momento la peggior squadra del girone.

PRESTAZIONE - La partita di Rincon non è stata di certo a livello della sufficienza. Nel corso della partita ha subito molto gli inserimenti di un volto della Serie A, Erick Pulgar, autore di una doppietta decisiva. Ma non solo, il centrocampista granata ha generato il calcio d'angolo da cui il Cile ha messo a segno il primo gol proprio dal giocatore della Fiorentina su assist dell'interista Alexis Sanchez. Dopodiché, si annoverano nel match solo altri due falli in mezzo al campo di Rincon e poco altro. Un finale decisamente amaro, con il Cile che ha chiuso i conti al 37', raddoppiando sempre con Pulgar su assist di Sanchez, per poi segnare il decisivo 3-0 al 73' con Ben Brereton.

RITORNO - Anche Rincon adesso dovrà lasciarsi alle spalle questa brutta partita e mettersi subito in marcia per Torino. Nel pomeriggio (ora italiana) il centrocampista del Toro si metterà in aereo per volare nel capoluogo piemontese e unirsi così alla squadra di Juric in vista della trasferta di Napoli di domenica. Rincon dovrebbe arrivare sabato mattina dopo il volo transoceanico.