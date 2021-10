Venezuela-Ecuador 2-1: i Vinotinto rinascono, Rincon titolare: “Che sollievo”

La Selezione del giocatore granata risorge dalla proprie ceneri e torna alla vittoria dopo quasi un anno

Il Venezuela di Tomas Rincon torna a vincere. I Vinotinto hanno battuto nella notte l'Ecuador, squadra rivelazione del girone che occupa ancora la terza posizione nella graduatoria per la qualificazione ai Mondiali del Qatar nel 2022. Un successo importante, arrivato per 2-1 in rimonta a cavallo tra i due tempi. L'Ecuador era andato in vantaggio con il rigore realizzato da Enner Valencia, ma la situazione è stata ribaltata prima da Darwin Machis, nel recupero della prima frazione, con Eduard Bello che ha concluso un perfetto "comeback" da parte dei Vinotinto. "Che vittoria faticosa e necessaria, che sensazione di sollievo", ha scritto Rincon su Instagram.

PRESTAZIONE - Rincon, come da aspettative, è stato schierato titolare ed è stato importante nel match. Ha tenuto alta la squadra con la sua fisicità soprattutto alla fine del primo tempo, momento nel quale c'è stata un'attesa interminabile per verificare un gol in fuorigioco da parte dell'Ecuador, che aveva rischiato di riportarsi in vantaggio contro il Venezuela. Altri 79 minuti di gioco per il capitano dei Vinotinto, che torna a vincere dopo quasi un anno nelle qualificazioni per il Mondiale: infatti l'ultimo successo risale al 17 novembre del 2020, quando il Venezuela ebbe la meglio contro il Cile, vincendo sempre 2-1 in casa. Un momento di rinascita per la Selezione di Rincon anche se la squadra resta ultima in classifica (ha vinto anche la Bolivia penultima) e con speranze praticamente nulle di poter rientrare nella lotta per la qualificazione ai Mondiali. Il prossimo impegno sarà contro il Cile, nella notte tra giovedì e venerdì alle 2, collocazione oraria che rende molto difficile il rientro di Rincon in tempo per la partita di Napoli del Torino.