Circolo Soci Torino FC 1906, cena con Moretti, Vagnati, Barile e Geisser

Ieri sera, Vagnati, Moretti e Barile sono stati ospiti di Leonardo D'Alessandro, presidente del Circolo Soci Torino FC 1906, per una cena. Hanno rassicurato i tifosi sull'aria che si respira all'interno della squadra e sull'unione d'intenti, trasmettendo così un clima di fiducia e positività nei confronti della squadra e della società. All'incontro era presente anche Carlo Geisser, discendente di Edoardo Bosio, ovvero il fondatore del Torino FCC. Bosio partecipò al primo campionato di calcio italiano, tra le file dell'Internazionale Torino, segnando il primo goal nella storia del calcio professionistico italiano e vincendo per due a uno contro il Torinese. Le due squadre si sarebbero poi fuse l'anno seguente. Fu dunque un vero e proprio pioniere di questo sport. Geisser alla cena ha raccontato aneddoti di come si arrivò alla creazione della prima squadra di football in Italia, la Torinese.