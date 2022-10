Col Milan serve un Toro di ferro: nessuno segna più dei rossoneri su azione

I temi tattici del match di domenica alle 20.45 tra i granata di Ivan Juric e i rossoneri di Stefano Pioli

Andrea Calderoni

I Campioni d'Italia del Milan hanno identità e un gioco rodato. Lo dimostrano i risultati inanellati anche in questo avvio di 2022/2023 sia in campionato sia in Champions League e lo confermano alcuni dati, tra cui questo: il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questa Serie A (21). Con 24 gol complessivi all'attivo i rossoneri sono secondi soltanto al Napoli capolista (26); hanno quindi trovato la porta con una certa regolarità e una certa precisione. La squadra di Stefano Pioli sa costruire azioni e sa quale strada deve battere per raggiungere l'obiettivo. Questi sono degli indubbi punti di forza del Milan, ai quali il Torino dovrà prestare grande attenzione. Gli strappi di Leao, gli inserimenti da dietro, le conclusioni dalla distanza sono tutte frecce nella faretra del Diavolo. Il Torino avrà bisogno di una prestazione accorta ed equilibrata, fatta anche di sacrificio, come avvenuto nel secondo tempo della Dacia Arena di Udine. Servirà una certa compattezza tra i reparti in casa Torino, magari prediligendo un atteggiamento un po' più prudente e meno aggressivo del recente passato.

La metamorfosi del Toro: meno aggressione, più palleggio — Il Torino a Udine ha rinunciato alla sua pressione altissima, che ad esempio a Napoli non ha pagato i dividendi, e ha puntato maggiormente sul palleggio. La tendenza è confermata anche da altre uscite nel corso della stagione e più in generale la metamorfosi è in atto da quando gioca sotto la Mole Samuele Ricci, il giocatore a cui Ivan Juric ha affidato le chiavi del centrocampo. Il Torino aspetta più basso per far fronte a una minor fisicità rispetto al passato e a un Bremer in meno nel cuore della difesa, l'unico in grado di poter duellare negli uno contro uno con tutti gli attaccanti della Serie A. Un atteggiamento simile richiede grande tecnica e qualità nel palleggio, soprattutto contro avversari forti come il Milan.

Calci piazzati, nessuno peggio di Torino e Milan in Serie A — Torino e Milan, peraltro, non sono squadre che approfittano dei calci piazzati. Escludendo i rigori, i rossoneri hanno fin qui segnato un solo gol da calcio da fermo, il Torino addirittura zero. Nessun'altra formazione ha fatto peggio nell'attuale Serie A. Bisogna poi aggiungere un altro fatto. Nessuna squadra tira di più da fuori area rispetto al Milan (67 conclusioni), mentre il Torino ne ha tentate 48 da fuori: quella granata, però, è l’unica squadra a non aver ancora segnato un gol dalla distanza nel campionato in corso (c'è stato recentemente quello di Radonjic in Coppa Italia al Cittadella). In tal senso tra calci piazzati e gol da fuori area stanno mancando delle alternative sotto porta per il Torino. E per vincere finalmente contro una big del torneo non si potrà prescindere da queste armi così preziose per rompere gli equilibri.