Colpaccio del Torino a Roma: per il 57% dei tifosi può succedere

Per il 57% dei votanti, il Torino potrebbe andare a Roma e vincere la sfida

Come ogni settimana, Toro News ha proposto un sondaggio ai propri lettori: questa settimana, in vista della sfida di domenica - 28 novembre - contro la Roma, è stato chiesto se, secondo i votanti, il Torino avrebbe avuto qualche possibilità di successo contro i giallorossi. Contro ogni aspettativa, il risultato del sondaggio è positivo: il 57% dei votanti - che corrisponde a 427 su un totale di 742 - è fiducioso nel colpo del Torino sulla Roma, il che porterebbe i granata a mettere fine alla striscia di sconfitte consecutive in trasferta. D'altro canto, non manca chi non crede ancora totalmente nella formazione di Juric: per il 42% dei votanti - 315 voti - la trasferta di Roma non si rivelerà un successo. Due pareri molto contrastanti tra di loro, ma soltanto uno verrà confermato dai granata al termine della sfida.