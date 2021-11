Sondaggio – Colpaccio del Torino a Roma: ci credete?

Domenica alle 18 il Torino tornerà in campo contro la Roma: vi aspettate la vittoria dei granata contro i ragazzi di Mourinho?

La vittoria casalinga contro l'Udinese ha ridato al Torino ottimismo e fiducia nei propri mezzi e nei propri giocatori. Con questo spirito i granata si preparano alla difficile trasferta di domenica a Roma, dove affronteranno i giallorossi di José Mourinho, che dopo due sconfitte consecutive sono tornati a vincere contro il Genoa e vogliono proseguire la striscia positiva. Il Toro, in ogni caso, ha dimostrato di essere squadra solida e compatta, e con un Belotti sempre più in forma e una batteria di trequartisti pronta a fare male in ripartenza, i granata devono credere di poter fare il colpaccio all'Olimpico. Lo chiediamo ai lettori di Toro News: credete nella vittoria del Toro a Roma?