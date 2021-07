Come cambia il Torino: dal palleggio di Giampaolo alla verticalità di Juric

Juric ha insistito nel non esagerare con il palleggio e di cercare il prima possibile la verticalizzazione

DETTAMI - In particolare quando la palla arriva all'esterno, il giocatore di turno non deve cercare l'appoggio in orizzontale o quello indietro, ma se possibile andare subito a cercare l'inserimento del trequartista e proporsi in avanti. Ad aiutare questo tipo di gioco è anche l'avvio dell'azione. A Milinkovic-Savic, Juric ha chiesto espressamente di non provare sempre e solo di passare la palla al braccetto di difesa più vicino, ma di andare direttamente dal quinto di centrocampo. In questo modo i granata possono far arrivare il più velocemente possibile la palla in avanti. Qualche miglioramento in tal senso si è visto, ma è chiaro che c'è ancora bisogno di lavoro. La predisposizione di alcuni giocatori a cercare la verticalizzazione potrà aiutare. In particolare Ola Aina e Mandragora sembrano i più pronti in tal senso e la qualità tecnica nel gioco con i piedi di Milinkovic potrebbe aiutare.