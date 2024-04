Come finisce il derby? La maggioranza dice vittoria Juventus, il 30% punta sul Toro

Ventiquattro ore esatte al fischio d'inizio del derby della Mole. L'attesa è alta per la sfida più sentita, presentata oggi dagli allenatori Jurice Allegri nelle rispettive conferenze stampa. Il Toro vuole riprendere la corsa per continuare a inseguire il sogno Europa e ambisce a regalare il successo nel derby ai tifosi granata in un Olimpico Grande Torino sold out. La Juventus d'altro canto ha come obiettivo ritornare in Champions League e ha il terzo posto da difendere. Ma come finirà il derby della Mole? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori nel sondaggio di Toro News. Prevale lo scetticismo tra le fila dei votanti. Il 52% dei lettore infatti crede che alla fine a spuntarla sarà la Juventus con una vittoria mentre i granata raccoglieranno il secondo ko consecutivo. Il 30% invece dà fiducia al Toro di Juric e scommette sul successo granata tra le mura casalinghe. L'eventualità meno quotata secondo il sondaggio è il pareggio, su cui punta invece il restante 18% dei lettori.