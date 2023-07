Como, Kone: “Ho Mihajlovic nel cuore, Juric mi ha dato tanto tatticamente”

Ben Kone ha iniziato da qualche giorno la nuova esperienza al Como dopo la cessione a titolo temporaneo con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni chiusa dal Torino. Il centrocampista si è presentato ai nuovi tifosi in un'intervista rilasciata a La Provincia di Como in cui ha parlato delle sue aspettative ma ha anche ricordato il passato.

Como, Kone si presenta e parla di Mihajlovic e Juric

Kone si è innanzitutto presentato: "Gioco a centrocampo, e l’ho fatto un po’ dappertutto. Nel Torino ero più avanzato, addirittura a volte giocavo in attacco. Poi sono arretrato, a Frosinone ho fatto anche il play". Poi ha menzionato i due allenatori da cui ha appreso di più finora, incontrati entrambi al Torino: "Ho nel cuore Mihailovjic. L’ho avuto per un breve periodo al Torino. Un allenatore magnetico. Mi ha insegnato molto dal punto di vista della motivazione, della voglia, del temperamento. Difficile dimenticarlo. Poi Juric, soprattutto dal punto di vista tattico". Ora nella testa di Kone c'è il Como, una sfida accettata con entusiasmo: "Sono contento. Una bella opportunità, una società ambiziosa. A me piace far parte di un progetto, è fondamentale".