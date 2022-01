Con Vlahovic e in striscia positiva: a Torino arriva una Fiorentina che sogna

La Viola non perde da fine novembre e continua a rinforzare una rosa che ormai si è consolidata tra le prime della classe

Esordio nel 2022 non di certo morbido per il Torino. Nel primo incontro nel nuovo anno, i granata infatti, troveranno di fronte una delle squadre che più ha convinto in questo campionato, che ha nelle coppe europee l'obiettivo principale e che presenta in rosa il miglior marcatore di questa Serie A, Dusan Vlahovic . Si tratta ovviamente della Fiorentina di Vincenzo Italiano , che domani - lunedì 10 gennaio - alle ore 17, arriverà allo stadio "Grande Torino" vogliosa di proseguire la striscia di risultati utili dell'ultimo periodo.

STRISCIA - Anche la Fiorentina, così come il Torino, non ha potuto giocare il giorno dell'Epifania. L'avversaria di turno, l'Udinese, è stata infatti bloccata dall'Asl locale e non ha potuto raggiungere il "Franchi" per sostenere l'incontro. Anche per la Viola quindi, col Torino sarà l'esordio annuale, oltre che il ritorno in campo in Serie A, 19 giorni dopo Hellas Verona-Fiorentina 1-1, partita che segnò il 6° risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. I ragazzi di Italiano non perdono infatti dal 27 novembre 2021, quando, 7 giorni dopo la vittoria con il Milan, a Empoli furono rimontati nel finale dai gol di Bandinelli e Pinamonti. Da quel giorno, sono arrivate 4 vittorie in fila (contro Sampdoria, Bologna, Salernitana e Benevento) e poi 2 pareggi (Sassuolo ed Hellas). In generale quindi, la Fiorentina è una squadra in forma, che ha chiuso l'andata in piena zona Europa League ed al momento si trova al 6° posto in classifica a 32 punti, al pari di Roma e Lazio, a -3 dalla Juventus e a -6 dall'Atalanta quarta.