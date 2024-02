Contro il Lecce una vittoria targata Bellanova-Zapata

Il centrocampo ha nuovamente faticato con Vlasic mai in partita, a parte quel lampo di gioco con tiro pericoloso, poi sparito dai radar, Ilic e Ricci non hanno mai dato quella qualità che ci si aspetta, più che altro sembra che i due non possano coesistere e da quando Ilic è arrivato nel Toro, per altro senza mai fare la differenza, ha relegato Ricci in un ruolo non propriamente suo. Il numero 28 granata che ha nel dna il ruolo da regista non è un incursore e anche contro il Lecce nonostante l’impegno ha preso botte da tutti senza mai dare quella qualità che lui ha nei piedi. Un trio a centrocampo che non convince per nulla, idem sulla fascia sinistra dove Lazaro ha provato qualche scorribanda ma ha anche perso tanti palloni innocui. L’unico ha funzionare è proprio l’autore del bellissimo gol arrivato su azione personale con un bel diagonale che ha trafitto il bravo Falcone. Il secondo gol lo ha fatto Zapata arrivato all’8° centro in campionato, lui è una garanzia e se solo gli arrivassero più servizi per andare in gol il Toro non faticherebbe cosi tanto in attacco. Il colpo di testa è arrivato da un calcio da fermo. Quando il centrocampo non funziona l’attacco ne soffre ed è questo il leit motiv di questo campionato.