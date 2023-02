Coppa Italia, il bilancio del Torino negli ultimi trent’anni

Il sogno Coppa Italia si è spento ai quarti di finale per il Torino. Un finale amaro per un percorso che poteva regalare invece una semifinale da troppo tempo inseguita e mai centrata. Risale al 1994 l'ultima storica semifinale disputata dai granata, quando in panchina vi era Emiliano Mondonico. Allora il Toro, che aveva vinto la competizione l'anno precedente, si fermò clamorosamente contro l'Ancona e non raggiunse l'atto finale del torneo. Da lì in poi i quarti si sono sempre rivelati uno scoglio insuperabile.

La Coppa Italia si è rivelata stregata negli ultimi trent'anni. Nelle ultime 30 partecipazioni alla competizione i granata hanno spesso faticato per arrivare alla fase finale: solo 14 volte il Toro è riuscito infatti ad approdare agli ottavi, ovvero in meno della metà delle presenze in Coppa. Il percorso nelle fasi finali è stato spesso intricato. Nel 65% dei casi infatti il Torino lo ha interrotto subito, uscendo agli ottavi (9 volte). I quarti sono stati raggiunti solo nelle restanti 5 partecipazioni e sono stati superati solo nel 1994, anno dell'unico accesso in semifinale degli ultimi tre decenni. Un bilancio fortemente negativo, rafforzato dall'ultima eliminazione con la Fiorentina. La semifinale resta ad oggi un unicum, lontano quattro anni.

Torino, il bilancio in Coppa nell'era Cairo

Il percorso del Torino in Coppa Italia durante l'era Cairo è stato altalenante. Il primo raggiungimento delle fasi finali è arrivato nell'edizione 2007-2008, seguito subito dopo dal raggiungimento dei quarti nella competizione successiva, a 14 anni di distanza dall'ultima volta. Da lì in poi il Torino è stato altalenante, oscillando tra Serie A e Serie B, e allo stesso modo è stato altalenante il percorso in Coppa. Più stabilità è stata ritrovata negli ultimi dieci anni, parallelamente a una permanenza in pianta stabile in massima serie. 8 volte su 10 il Toro è arrivato agli ottavi, in 4 casi è arrivato ai quarti, ma il passo successivo non è mai stato compiuto. La Coppa Italia è quindi una competizione generalmente amara per il Torino. A volta la fortuna non è stata dalla parte dei granata nel sorteggio dell'avversario (non sarebbe stato il caso di quest'anno, vista l'eliminazione di Napoli e Roma), ma vanno presi in considerazione anche altri fattori, ovvero una mentalità non sempre vincente (la Cremonese ha saputo eliminare due possibili favorite) e una rosa poco folta per un duplice cammino tra campionato e Coppa.