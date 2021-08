Coppa Italia, il tabellino di Torino-Cremonese 4-1 d.c.r.: rosso a Baez al 62′

Tra le fila granata tre cartellini: ammoniti Rodriguez, Lukic e Rauti

Il Torino soffre, ma strappa ai rigori l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia (QUI LA CRONACA). I granata devono fare a meno del capitano Andrea Belotti a partire dalla fine del primo tempo e non riescono a trovare la via del gol neanche dopo il rosso a Baez al 18' della ripresa. Per il Toro decisivi i rigori siglati da Rolando Mandragora, che si riscatta dopo quello fallito nei tempi regolamentari, Simone Verdi, Nicola Rauti e Ola Aina. Ammoniti tra i granata Rodriguez, Lukic e Rauti.