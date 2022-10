Coppa Italia, il tabellone: il Milan agli ottavi aspetta la vincente di Toro-Cittadella

Questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 21.00 i granata di Juric ospiteranno il Cittadella quattordicesimo in Serie B nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia: in palio c’è la sfida contro il Milan valevole per gli ottavi in programma a gennaio in gara secca. Prima del Torino, alle ore 18, ad aprire le danze di questo turno di Coppa Italia sarà il Genoa che a Marassi sfiderà la Spal; domani - mercoledì 19 ottobre - poi scenderanno in campo Spezia-Brescia, Parma-Bari e Udinese-Monza. A chiudere i sedicesimi di Coppa nella giornata di giovedì 20 ottobre giocheranno Cremonese-Modena, Sampdoria-Ascoli e Bologna-Cagliari.