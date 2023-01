Coppa Italia, il tabellone: Milan-Torino agli ottavi, ai quarti Fiorentina o Samp

Domani sera a San Siro il Torino si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Alle ore 21 i granata, ancora senza vittorie nel 2023, affronteranno i padroni di casa del Milan, feriti dalla rimonta della Roma. Una gara complessa per il Torino quindi e un secondo round dopo la vittoria granata in campionato, ma anche un obiettivo da provare a centrare in una fase in cui Juric ha lamentato una sostanziale assenza di obiettivi. Per la prima volta dall'inizio della Coppa Italia il Torino affronta una squadra di Serie A, trovando direttamente i campioni d'Italia, dopo aver incrociato fin qui Palermo e Cittadella in un cammino agevole. Se i granata riuscissero ad avere la meglio sul Milan al prossimo step dovrebbero affrontare una tra Fiorentina e Sampdoria nella gara del 1 febbraio. Allargando lo sguardo, in caso di acceso in semifinale l'avversario dovrebbe essere verosimilmente uno tra Napoli e Roma, impegnate ai quarti contro Cremonese e Genoa.