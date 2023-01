Coppa Italia, la programmazione dei quarti: Fiorentina-Torino alle 18

Fiorentina-Torino di domani sera in campionato, è la partita che si ripeterà ai quarti di finale di Coppa Italia: i granata, infatti, sfideranno i viola per due volte in una settimana e mezza. Quest’oggi, venerdì 20 gennaio, la Lega ha ufficializzato la programmazione delle 4 gare che consentiranno a solamente 4 squadre su 8 di raggiungere la semifinale. Il Toro di Ivan Juric giocherà mercoledì 1 febbraio al Franchi, esattamente come in Serie A, con calcio d’inizio programmato alle 18:00, e in caso di vittoria affronterà la vincente tra Roma e Cremonese.