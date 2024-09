Coppa Italia, Torino-Empoli: data, orario e programmazione tv dei sedicesimi

La Lega Serie A ha comunicato tramite nota ufficiale i dettagli relativi a giorno e orario di Torino-Empoli, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. I granata scenderanno in campo in infrasettimanale nella serata di martedì 24 settembre alle ore 21 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 da Mediaset. Di seguito date, orari e programmazione televisiva dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.