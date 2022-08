Coppa Italia, Torino-Palermo gara secca: come continuerebbe il percorso granata

Tre giorni e il Torino sarà impegnato nel primo appuntamento con la nuova stagione, 2022/2023: sabato 6 agosto, infatti, alle 21.15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Ivan Juric scenderanno in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia ( QUI tutte le info per acquistare i biglietti ), trovandosi come avversario il Palermo, che dopo la vittoria per 3-2 nel turno preliminare contro la Reggiana, si è aggiudicato il passaggio ai trentaduesimi, appunto. Un primo impegno stagionale, che aiuterà Ivan Juric a confermare o meno la formazione e i giocatori con cui ha disputato le 5 amichevoli pre stagionali e con cui ha lavorato tutto il mese di luglio, durante la preparazione al Filadelfia e il ritiro in Austria.

Torino-Palermo è una delle 16 partite dei trentaduesimi di questa Coppa Italia 2022/2023 che verranno disputate durante questo weekend, 5-6-7-8 agosto: le gare in questione, saranno tutte ad eliminazione diretta (in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si giocheranno i tempi supplementari per poi arrivare, qualora necessario, ai calci di rigore). Delle 16 squadre che si sfideranno, 4 sono arrivate ai trentaduesimi con una vittoria nel turno preliminare: si tratta del Bari, che ha battuto il Padova per 3-0 e che sfiderà l'Hellas Verona, del Feralpisalò, che è uscito vincente dalla sfida contro il Sudtirol per 3-1 e che affronterà l'Udinese, del Modena, che ha eliminato il Catanzaro vincendo per 3-1 e che si troverà a giocare contro il Sassuolo, e il Palermo, che, come anticipato prima, dopo aver battuto per 3-2 la Reggiana si trova adesso a dover affrontare il Torino. Come detto, saranno delle gare secche, il che significa che tra le due sfidanti soltanto una continuerà il suo percorso nella competizione. Nel caso della sfida tra Torino e Palermo, la vincente si troverà a dover sfidare, passando automaticamente ai sedicesimi, una squadra tra Lecce e Cittadella - quest'ultima gara è programmata per venerdì 5 agosto alle 21:00. Nel turno successivo, arrivando così agli ottavi, la squadra che riuscirà a superare entrambe le partite sarà l'avversaria del Milan, per poi, eventualmente, si troverà davanti una tra Fiorentina, Sampdoria, Reggina, Venezia e Ascoli.