Costacurta si sbilancia: “Questo può essere l’anno del Torino”

Il punto di vista dell'ex-Milan riguardante l'acquisto di Zapata e la permanenza di Buongiorno in granata dopo il no all'Atalanta

Nell'edizione odierna di Tuttosport è stata pubblicata l'intervista dell'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta. Il giocatore, che ha indossato la maglia del Milan per 20 anni, dal 1987 al 2007, ha fatto il punto della situazione su alcune squadre di Serie A ed ha espresso il proprio pensiero anche sul Torino. Ecco le parole dell'ex-Milan, oggi opinionista televisivo per Sky Sport: "Penso possa essere l'anno del Torino: mi è piaciuto l'arrivo di Zapata, così come l'atteggiamento di Buongiorno nel dire no all'Atalanta, da grande capitano."