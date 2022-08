Cremona dopo 26 anni ritrova la Serie A: il Torino terrà a battesimo il nuovo Zini

La Cremonese contro il Toro giocherà il primo match in casa in uno stadio moderno e adatto alla massima categoria

Giacomo Stanchi

Cremonese-Torino è un match importante: sarà l'esordio in casa dei lombardi e i granata sono chiamati a vincere contro una neopromossa, dopo il pareggio contro la Lazio dello scorso weekend. Non bisogna cadere nell'errore ritenendo i grigiorossi una squadra contro cui il Toro non troverà difficoltà: la Cremonese ha perso negli ultimissimi minuti a Firenze e ha fatto tribolare parecchio la Roma per portare a casa i tre punti. Mister Alvini ha fatto della sua rosa una squadra vera, capace di difendere bene ed essere pericolosa in attacco. In più ci sarà uno stadio Zini tirato a lucido per il salto di categoria: un impianto moderno e funzionale.

Cremonese-Torino: la prima uscita allo Zini

La Cremonese potrà festeggiare l'approdo in Serie A dopo 26 lunghi anni in uno stadio riammodernato: l'impianto ultracentenario (l'inaugurazione risale al 1919) è stato migliorato con sky box e parterre. I lavori, costati 5 milioni di euro, sono terminati in tempo per il campionato. Juric troverà una squadra che gioca in modo simile al Toro: la difesa a tre e il ruolo del trequartista sono decisivi nello schema di Alvini. Zanimacchia starà dietro le due punte, Okereke e Dessers, e proverà a creare superiorità numerica davanti. I lombardi hanno già messo in difficoltà due squadre di alto livello e il Torino deve stare attento a non sottovalutare la sfida. I granata, dal canto loro, tenteranno di scardinare la difesa avversaria, guidata da Chiriches, con Radonjic e Vlasic. I due hanno già dimostrato di avere numeri non indifferenti. Ebbene, dalla trequarti è lecito aspettarsi le giocate in grado di determinare la gara. Anche sulle corsie laterali andranno in scena sfide decisive per servire al meglio palloni invitanti agli attaccanti: gli esterni Singo e Aina sfideranno infatti Valeri e Ghiglione.

Il tecnico croato probabilmente imposterà, come suo solito, il match sulla base di duelli a tutto campo e con una squadra, che gioca in modo speculare, questo stile di gioco potrebbe creare le basi per una partita divertente. Dopotutto anche contro i viola, i grigiorossi hanno saputo affrontare gli avversari senza paura, andando in gol due volte. Il Toro dovrà saper cogliere al meglio le occasioni che si potrebbero sviluppare.