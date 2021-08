Cremonese, Carnesecchi: “C’è mancato davvero poco, abbiamo lottato”

Le parole del portiere della Nazionale Under 21 dopo la sconfitta ai rigori contro il Torino in Coppa Italia

Al termine della partita di Coppa Italia persa contro il Torino ai rigori, Marco Carnesecchi , assoluto protagonista nel turno di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Il portiere ha commentato la sua gara: "Una serata quasi perfetta, è mancato davvero poco e siamo soddisfatti. Abbiamo lottato e giocato molto bene, è una dimostrazione che quest'anno possiamo dire la nostra, rimanendo con i piedi per terra. Ci siamo abbassati quando siamo rimasti in 10, per questo abbiamo sofferto di più, ma lo abbiamo fatto tutti insieme".

E sulla possibilità di giocare contro una squadra di Serie A come il Torino: "Questo è il mio sogno, è il mio punto d'arrivo. Adesso punto a fare il meglio che posso fare in quest'anno con la Cremonese e anche con la Nazionale le cose stanno andando bene. Il mio punto di riferimento è Donnarumma, punto ad arrivare in alto come lui e a parare bene come lui, non solo io ma tutti i portieri giovani come me".