Cremonese, quanta fatica in attacco: solo la Sampdoria ha segnato meno in A

Torino, attenzione ad Okereke: ha segnato un terzo dei gol della Cremo

Okereke ha segnato un terzo dei gol della Cremonese, ma probabilmente partirà dalla panchina, infatti le ultime danno come probabili titolari Ciofani e Dessers. L'ex frusinate, nonostante l'età non più giovanissima, ha già segnato tre reti in questo campionato e Schuurs e compagni dovranno fare particolare attenzione. Per Dessers parla la sua carriera: l'ex Feyenord è il capocannoniere della scorsa Conference League. Le difficoltà ad andare in gol dei lombardi sono evidenti, anche a causa dell'assenza di calciatori in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, tuttavia il Torino non deve sottovalutare la gara perché i grigiorossi sono una squadra arcigna e quadrata e che non si dà mai per vinta. Infine Afena-Gyan da subentrante può risultare una mina vagante: il ghanese è già andato in gol in Coppa Italia contro Modena e Napoli, risultando poi decisivo per i passaggi del turno. Il classe 2003 gode della fiducia di Ballardini e ha dimostrato di avere colpi di buon livello.