Cremonese-Torino 0-1: all’intervallo sono avanti i granata

Ivan Juric effettua solo un cambio rispetto all'undici con cui aveva affrontato la Lazio. In difesa non c'è Djidji, probabilmente per un affaticamento (il francese nel prepartita svolge un differenziato); al suo posto c'è Schuurs, al suo esordio in Italia. Per il resto, Buongiorno e Rodriguez completano la difesa; Singo a destra e Aina a sinistra sono gli esterni, al centro conferme per Linetty e Ricci, sulla trequarti Vlasic e Radonjic dietro Sanabria.

La partita si gioca su ritmi alti come Juric si aspettava. A creare scompiglio in avvio è soprattutto Singo, che pare altro giocatore rispetto alla versione sbiadita vista contro la Lazio. L'ivoriano mette alle corde Valeri e con un paio di iniziative pregevoli arriva sul fondo e si rende pericoloso. Il vantaggio granata però arriva dall'altra corsia, quella di sinistra. Aina spinge e alimenta l'azione con la palla che va a finire sui piedi di Radonjic, che in area se la sposta e mette dentro. C'è un tocco di Vasquez, poi la palla è buona per Vlasic. Il croato piazza la zampata superando Radu, tenta un intervento alla disperata Bianchetti che finisce per buttarsela in rete. E' 1-0 Toro per la gioia dei quasi 2000 supporters granata. La risposta della Cremonese è un tiro al volo di Bianchetti che prova a riscattarsi ma trova la pronta risposta di Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora un grande strappo di Radonjic spacca la Cremonese in due, la palla è per Vlasic, è buona l'imbucata per Aina, che da buona posizione spreca tutto sparando alto con il mancino. Al 33' si infiamma la protesta dello Zini per un sospetto intervento di Singo su Valeri: l'altro Valeri, l'arbitro, dice che non c'è nulla. Sul finire del primo tempo occasione Cremonese. Un'azione insistita dei lombardi termina con un tiro di Baez che incrocia col destro con la palla che scorre a fil di palo. Ma c'è subito la risposta del Torino, con un ispirato Vlasic che manda in porta Radonjic, ma il serbo da ottima posizione sceglie un esterno destro che non prende la porta. Si chiude così 0-1 un primo tempo giocato su ritmi alti, con tante palle lunghe, ma il Torino è più cinico e dietro Schuurs, Buongiorno e Rodriguez chiudono ogni varco.